SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in LEM gewesen.

Die LEM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das LEM-Papier bei 781,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die LEM-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,128 LEM-Anteilen. Die gehaltenen LEM-Aktien wären am 13.01.2026 36,11 CHF wert, da der Schlussstand 282,00 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 63,89 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte LEM einen Börsenwert von 316,44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at