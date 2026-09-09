SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEM von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LEM-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit LEM-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das LEM-Papier an diesem Tag 2 415,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das LEM-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,414 LEM-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (571,00 CHF), wäre die Investition nun 236,44 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 76,36 Prozent verringert.

Der Marktwert von LEM betrug jüngst 646,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at