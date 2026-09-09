LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|LEM-Investment im Blick
|
09.09.2026 10:03:55
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEM von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit LEM-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das LEM-Papier an diesem Tag 2 415,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das LEM-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,414 LEM-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (571,00 CHF), wäre die Investition nun 236,44 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 76,36 Prozent verringert.
Der Marktwert von LEM betrug jüngst 646,82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEM S.A.
|
09.09.26
|SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEM von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.09.26
|SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
26.08.26
|SPI-Wert LEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEM von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
20.08.26
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
19.08.26
|SPI-Papier LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.08.26
|SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.08.26
|Verluste in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.08.26
|SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu LEM S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEM S.A.
|591,00
|0,68%