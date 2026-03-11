SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEM von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LEM-Aktien gewesen.

Am 11.03.2025 wurden LEM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die LEM-Aktie an diesem Tag bei 783,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das LEM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,771 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.03.2026 3 601,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 282,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -63,98 Prozent.

Der Marktwert von LEM betrug jüngst 320,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at