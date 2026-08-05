SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LEM-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die LEM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 2 070,00 CHF. Bei einem LEM-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,831 LEM-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 685,99 CHF, da sich der Wert eines LEM-Papiers am 04.08.2026 auf 556,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 2 685,99 CHF, was einer negativen Performance von 73,14 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte LEM einen Börsenwert von 598,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at