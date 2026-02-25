LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Performance unter der Lupe
|
25.02.2026 10:04:07
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
LEM-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 852,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die LEM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,054 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17,28 CHF, da sich der Wert eines LEM-Anteils am 24.02.2026 auf 320,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 82,72 Prozent.
Der Börsenwert von LEM belief sich zuletzt auf 353,13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEM S.A.
|
10:04
|SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt nach (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zuversicht in Zürich: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
18.02.26
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.02.26
|SPI-Papier LEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEM-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu LEM S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEM S.A.
|342,00
|-1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.