LEM Aktie

WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626

Performance unter der Lupe 25.02.2026 10:04:07

SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in LEM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

LEM-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 852,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die LEM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,054 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17,28 CHF, da sich der Wert eines LEM-Anteils am 24.02.2026 auf 320,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 82,72 Prozent.

Der Börsenwert von LEM belief sich zuletzt auf 353,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

