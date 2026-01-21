SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEM von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEM-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit LEM-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die LEM-Aktie letztlich bei 1 934,00 CHF. Bei einem LEM-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,517 LEM-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 278,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 85,60 Prozent.

Der Börsenwert von LEM belief sich zuletzt auf 317,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at