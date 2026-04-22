SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEM von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEM-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das LEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des LEM-Papiers betrug an diesem Tag 1 816,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die LEM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,507 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 324,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 784,14 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 82,16 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für LEM eine Börsenbewertung in Höhe von 366,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at