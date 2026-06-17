LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Langfristige Anlage
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17.06.2026 10:04:19
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEM von vor 5 Jahren angefallen
Am 17.06.2021 wurde das LEM-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 842,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,543 LEM-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 444,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 241,31 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 75,87 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von LEM betrug jüngst 507,79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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