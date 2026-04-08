SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Leonteq von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Leonteq-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Leonteq-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Leonteq-Papier an diesem Tag bei 14,72 CHF. Bei einem Leonteq-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,935 Leonteq-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Leonteq-Anteile wären am 07.04.2026 1 052,99 CHF wert, da der Schlussstand 15,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,30 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Leonteq betrug jüngst 278,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at