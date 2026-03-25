Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Hochrechnung
|
25.03.2026 10:04:44
SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Leonteq-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 46,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 213,220 Leonteq-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Leonteq-Aktien wären am 24.03.2026 3 219,62 CHF wert, da der Schlussstand 15,10 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 67,80 Prozent.
Der Börsenwert von Leonteq belief sich zuletzt auf 267,27 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
25.03.26
|SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
18.03.26
|SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.03.26
|SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
10.03.26
|Press release: Leonteq announces board nominations and publishes agenda for the annual general meeting 2026 (EQS Group)
|
10.03.26
|Medienmitteilung: Nominationen in den Verwaltungsrat von Leonteq und Traktanden für die Generalversammlung 2026 (EQS Group)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Medienmitteilung: Informationen zur Aktionärsstruktur von Leonteq (EQS Group)
|
06.03.26
|Press release: Information on Leonteq's shareholder base (EQS Group)
Analysen zu Leonteq AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Leonteq AG
|16,46
|-0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.