SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Leonteq-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Leonteq-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 46,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 213,220 Leonteq-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Leonteq-Aktien wären am 24.03.2026 3 219,62 CHF wert, da der Schlussstand 15,10 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 67,80 Prozent.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich zuletzt auf 267,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at