SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Leonteq-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Leonteq-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Leonteq-Anteile an diesem Tag bei 154,71 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Leonteq-Aktie investierten, hätten nun 64,638 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 14,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 956,65 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 90,43 Prozent.

Der Leonteq-Wert an der Börse wurde auf 259,21 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at