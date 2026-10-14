Leonteq Aktie

Leonteq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Leonteq-Investment im Blick 14.10.2026 10:05:04

SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Leonteq-Aktien gewesen.

Die Leonteq-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Leonteq-Aktie an diesem Tag bei 52,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Leonteq-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,976 Leonteq-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 392,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,70 CHF belief. Mit einer Performance von -60,72 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Leonteq zuletzt 364,59 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Leonteq AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Leonteq AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Leonteq AG 21,60 -3,36% Leonteq AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen