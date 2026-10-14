SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Leonteq-Aktien gewesen.

Die Leonteq-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Leonteq-Aktie an diesem Tag bei 52,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Leonteq-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,976 Leonteq-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 392,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,70 CHF belief. Mit einer Performance von -60,72 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Leonteq zuletzt 364,59 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at