Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Leonteq-Investment im Blick
|
14.10.2026 10:05:04
SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 10 Jahren verloren
Die Leonteq-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Leonteq-Aktie an diesem Tag bei 52,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Leonteq-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,976 Leonteq-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 392,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,70 CHF belief. Mit einer Performance von -60,72 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Leonteq zuletzt 364,59 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leonteq AG
Analysen zu Leonteq AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Leonteq AG
|21,60
|-3,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.