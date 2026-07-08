Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Leonteq-Performance im Blick
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08.07.2026 10:03:40
SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Leonteq-Aktie statt. Der Schlusskurs der Leonteq-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 41,55 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Leonteq-Papier investiert hätte, befänden sich nun 240,674 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 048,13 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Anteils am 07.07.2026 auf 16,82 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 59,52 Prozent vermindert.
Insgesamt war Leonteq zuletzt 304,44 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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