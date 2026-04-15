SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 3 Jahren bedeutet

Die Leonteq-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 48,45 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 206,398 Leonteq-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Leonteq-Aktie auf 15,76 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 252,84 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 67,47 Prozent.

Am Markt war Leonteq jüngst 278,27 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at