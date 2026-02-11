SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor einem Jahr bedeutet

Leonteq Aktie
Vor 1 Jahr wurde das Leonteq-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Leonteq-Anteile an diesem Tag 16,80 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 595,238 Leonteq-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (14,88 CHF), wäre die Investition nun 8 857,14 CHF wert. Mit einer Performance von -11,43 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Leonteq wurde jüngst mit einem Börsenwert von 253,62 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
