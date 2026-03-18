Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Leonteq-Anlage
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18.03.2026 10:04:50
SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 18.03.2023 wurde das Leonteq-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Leonteq-Anteile bei 49,30 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,284 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 15,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 308,32 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 69,17 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Leonteq eine Börsenbewertung in Höhe von 269,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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