Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Leonteq-Performance
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28.10.2026 10:03:56
SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Leonteq-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Leonteq-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 37,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,674 Leonteq-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 20,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,01 CHF wert. Mit einer Performance von -45,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Leonteq wurde am Markt mit 357,75 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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