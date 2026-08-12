Leonteq Aktie

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WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

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Leonteq-Investition im Blick 12.08.2026 10:04:01

SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie Investoren gebracht.

Das Leonteq-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Leonteq-Anteile an diesem Tag bei 58,40 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,123 Anteilen. Die gehaltenen Leonteq-Anteile wären am 11.08.2026 291,44 CHF wert, da der Schlussstand 17,02 CHF betrug. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 291,44 CHF entspricht einer negativen Performance von 70,86 Prozent.

Alle Leonteq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 305,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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