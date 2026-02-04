Leonteq Aktie

WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

Performance unter der Lupe 04.02.2026 10:04:58

SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Leonteq-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Leonteq-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Leonteq-Papiers betrug an diesem Tag 87,22 CHF. Bei einem Leonteq-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,466 Leonteq-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.02.2026 158,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,86 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -84,11 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Leonteq eine Börsenbewertung in Höhe von 246,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

