SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Leonteq-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Leonteq-Papier an diesem Tag 35,05 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,853 Leonteq-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 13,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39,09 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 60,91 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Leonteq eine Börsenbewertung in Höhe von 240,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at