SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Leonteq-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Leonteq-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,90 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 182,149 Leonteq-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Leonteq-Aktie auf 15,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 805,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,95 Prozent verringert.

Der Marktwert von Leonteq betrug jüngst 270,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at