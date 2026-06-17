Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Profitabler Leonteq-Einstieg?
|
17.06.2026 10:04:19
SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Leonteq-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,90 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 182,149 Leonteq-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Leonteq-Aktie auf 15,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 805,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,95 Prozent verringert.
Der Marktwert von Leonteq betrug jüngst 270,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
17:59
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
07:00
|Press release: Leonteq concludes regulatory legacy matters (EQS Group)
|
07:00
|Medienmitteilung: Leonteq schliesst regulatorische Altfälle ab (EQS Group)
|
17.06.26
|SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.06.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
10.06.26
|SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)