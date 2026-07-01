SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leonteq-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Leonteq eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Leonteq-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Leonteq-Papier an diesem Tag bei 18,88 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 52,966 Leonteq-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 885,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,72 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,44 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich zuletzt auf 291,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at