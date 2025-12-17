SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Leonteq von vor einem Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Leonteq-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,36 CHF. Bei einem Leonteq-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 51,653 Leonteq-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 673,55 CHF, da sich der Wert einer Leonteq-Aktie am 16.12.2025 auf 13,04 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 32,64 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Leonteq bezifferte sich zuletzt auf 236,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at