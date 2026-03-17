SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,10 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,954 Liechtensteinische Landesbank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.03.2026 auf 97,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 633,42 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 163,34 Prozent angezogen.

Alle Liechtensteinische Landesbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at