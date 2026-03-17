Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Lukrative Liechtensteinische Landesbank-Investition?
|
17.03.2026 10:03:59
SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,10 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,954 Liechtensteinische Landesbank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.03.2026 auf 97,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 633,42 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 163,34 Prozent angezogen.
Alle Liechtensteinische Landesbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!