SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,95 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investierten, hätten nun 256,739 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 673,94 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Anteils am 13.04.2026 auf 100,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 156,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Liechtensteinische Landesbank bezifferte sich zuletzt auf 3,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at