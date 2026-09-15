Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Profitable Liechtensteinische Landesbank-Investition?
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15.09.2026 10:03:29
SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Liechtensteinische Landesbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 63,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investierten, hätten nun 1,587 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 185,08 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Anteils am 14.09.2026 auf 116,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 85,08 Prozent angewachsen.
Alle Liechtensteinische Landesbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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