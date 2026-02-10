SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Liechtensteinische Landesbank-Einstiegs gewesen.

Am 10.02.2021 wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Liechtensteinische Landesbank-Anteile an diesem Tag bei 51,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 194,932 Liechtensteinische Landesbank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 94,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 479,53 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 84,80 Prozent.

Am Markt war Liechtensteinische Landesbank jüngst 2,88 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

