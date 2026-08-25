SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Liechtensteinische Landesbank-Investment verdienen können.

Am 25.08.2021 wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Liechtensteinische Landesbank-Anteile bei 54,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hat, hat nun 1,852 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (116,40 CHF), wäre das Investment nun 215,56 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 115,56 Prozent.

Der Börsenwert von Liechtensteinische Landesbank belief sich zuletzt auf 3,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at