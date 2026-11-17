Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Lohnendes Liechtensteinische Landesbank-Investment?
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17.11.2026 10:03:25
SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Liechtensteinische Landesbank-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Liechtensteinische Landesbank-Anteile an diesem Tag 52,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,905 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Liechtensteinische Landesbank-Aktie auf 120,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 228,95 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 128,95 Prozent.
Der Liechtensteinische Landesbank-Wert an der Börse wurde auf 3,64 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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