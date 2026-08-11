Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Lukrativer Liechtensteinische Landesbank-Einstieg?
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11.08.2026 10:04:10
SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Liechtensteinische Landesbank-Papiers betrug an diesem Tag 90,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,099 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 240,84 CHF, da sich der Wert einer Liechtensteinische Landesbank-Aktie am 10.08.2026 auf 111,80 CHF belief. Damit wäre die Investition um 24,08 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Liechtensteinische Landesbank einen Börsenwert von 3,46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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