SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Liechtensteinische Landesbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Liechtensteinische Landesbank-Papier an diesem Tag 81,30 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 123,001 Liechtensteinische Landesbank-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 619,93 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Anteils am 15.06.2026 auf 102,60 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 26,20 Prozent.

Liechtensteinische Landesbank war somit zuletzt am Markt 3,10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at