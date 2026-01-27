Liechtensteinische Landesbank Aktie

Liechtensteinische Landesbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

Liechtensteinische Landesbank-Anlage unter der Lupe 27.01.2026 10:03:57

SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Liechtensteinische Landesbank-Einstiegs gewesen.

Am 27.01.2025 wurde die Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 74,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,350 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,59 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Papiers am 26.01.2026 auf 93,80 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,59 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Liechtensteinische Landesbank eine Marktkapitalisierung von 2,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

