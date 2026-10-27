Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Liechtensteinische Landesbank-Performance
|
27.10.2026 10:03:29
SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40,20 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,488 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 285,07 CHF, da sich der Wert einer Liechtensteinische Landesbank-Aktie am 26.10.2026 auf 114,60 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 185,07 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Liechtensteinische Landesbank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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