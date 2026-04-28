Liechtensteinische Landesbank Aktie

Liechtensteinische Landesbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Liechtensteinische Landesbank-Anlage 28.04.2026 10:03:39

SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Liechtensteinische Landesbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Liechtensteinische Landesbank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 63,10 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,848 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 500,79 CHF, da sich der Wert einer Liechtensteinische Landesbank-Aktie am 27.04.2026 auf 94,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,08 Prozent zugenommen.

Der Liechtensteinische Landesbank-Wert an der Börse wurde auf 2,86 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)

mehr Nachrichten