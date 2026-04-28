Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Liechtensteinische Landesbank-Anlage
|
28.04.2026 10:03:39
SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Liechtensteinische Landesbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Liechtensteinische Landesbank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 63,10 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,848 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 500,79 CHF, da sich der Wert einer Liechtensteinische Landesbank-Aktie am 27.04.2026 auf 94,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,08 Prozent zugenommen.
Der Liechtensteinische Landesbank-Wert an der Börse wurde auf 2,86 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Liechtensteinische Landesbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.04.26
|LLB neu mit Aa1 Depositenrating von Moody's (EQS Group)
|
22.04.26
|LLB now with Aa1 deposit rating from Moody’s (EQS Group)
|
21.04.26
|SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
17.04.26
|LLB General Meeting 2026 – Shareholders approve all proposals of the Board of Directors (EQS Group)
|
17.04.26
|LLB-Generalversammlung 2026 – Aktionäre stimmen allen Anträgen zu (EQS Group)