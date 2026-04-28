SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Liechtensteinische Landesbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Liechtensteinische Landesbank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 63,10 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,848 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 500,79 CHF, da sich der Wert einer Liechtensteinische Landesbank-Aktie am 27.04.2026 auf 94,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,08 Prozent zugenommen.

Der Liechtensteinische Landesbank-Wert an der Börse wurde auf 2,86 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at