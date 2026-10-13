Liechtensteinische Landesbank Aktie

Liechtensteinische Landesbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

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Profitabler Liechtensteinische Landesbank-Einstieg? 13.10.2026 10:03:47

SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Liechtensteinische Landesbank-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Liechtensteinische Landesbank-Papier an diesem Tag 64,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,625 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 765,63 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Papiers am 12.10.2026 auf 113,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76,56 Prozent angezogen.

Liechtensteinische Landesbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,41 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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