WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

30.12.2025 10:03:41

SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Liechtensteinische Landesbank-Investment gewesen.

Das Liechtensteinische Landesbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Liechtensteinische Landesbank-Aktie an diesem Tag bei 70,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,422 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,63 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Anteils am 29.12.2025 auf 83,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,63 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Liechtensteinische Landesbank einen Börsenwert von 2,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) 88,50

