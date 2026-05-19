SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Liechtensteinische Landesbank gewesen.

Das Liechtensteinische Landesbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Liechtensteinische Landesbank-Papier an diesem Tag bei 81,00 CHF. Bei einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,346 Liechtensteinische Landesbank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Liechtensteinische Landesbank-Papiers auf 98,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 220,99 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22,10 Prozent.

Am Markt war Liechtensteinische Landesbank jüngst 2,93 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at