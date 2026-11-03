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Liechtensteinische Landesbank Aktie

Liechtensteinische Landesbank ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

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Lohnender Liechtensteinische Landesbank-Einstieg? 03.11.2026 10:03:41

SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Liechtensteinische Landesbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 03.11.2025 wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 80,20 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 12,469 Liechtensteinische Landesbank-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 114,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 421,45 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,14 Prozent vermehrt.

Am Markt war Liechtensteinische Landesbank jüngst 3,50 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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