Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Lukrativer Liechtensteinische Landesbank-Einstieg?
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29.09.2026 10:03:33
SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,55 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investierten, hätten nun 252,845 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 114,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 975,98 CHF wert. Damit wäre die Investition 189,76 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Liechtensteinische Landesbank zuletzt 3,54 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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