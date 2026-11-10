Liechtensteinische Landesbank Aktie

Liechtensteinische Landesbank ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

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Frühe Investition 10.11.2026 10:03:31

SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 62,80 CHF wert. Bei einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 159,236 Liechtensteinische Landesbank-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 789,81 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Papiers am 09.11.2026 auf 118,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87,90 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Liechtensteinische Landesbank eine Marktkapitalisierung von 3,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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