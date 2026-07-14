Liechtensteinische Landesbank Aktie

Liechtensteinische Landesbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

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Liechtensteinische Landesbank-Anlage unter der Lupe 14.07.2026 10:03:55

SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Liechtensteinische Landesbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Liechtensteinische Landesbank-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Liechtensteinische Landesbank-Aktie bei 87,70 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert, befänden sich nun 1,140 Liechtensteinische Landesbank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 114,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,22 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,22 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Liechtensteinische Landesbank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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