Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Lindt-Anlage unter der Lupe
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23.03.2026 10:04:34
SPI-Papier Lindt-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Lindt von vor 3 Jahren rentiert?
Am 23.03.2023 wurden Lindt-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lindt-Anteile bei 10 420,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Lindt-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,960 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 10 520,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 095,97 CHF wert. Mit einer Performance von +0,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Lindt wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,25 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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