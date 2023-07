SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Lindt-Investment eingefahren

Am 31.07.2013 wurden Lindt-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Aktie betrug an diesem Tag 3 636,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,750 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Lindt-Anteile wären am 28.07.2023 29 262,93 CHF wert, da der Schlussstand 10 640,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 192,63 Prozent angezogen.

Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at