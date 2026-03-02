SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lindt eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 69 285,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,001 Lindt-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 183,01 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 27.02.2026 auf 126 800,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 83,01 Prozent mehr wert.

Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at