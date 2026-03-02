Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lindt-Anlage im Blick
|
02.03.2026 10:16:34
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 69 285,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,001 Lindt-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 183,01 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 27.02.2026 auf 126 800,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 83,01 Prozent mehr wert.
Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|138 200,00
|-0,93%
