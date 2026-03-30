SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Lindt-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Lindt-Anteile an diesem Tag bei 70 835,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Lindt-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,014 Lindt-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.03.2026 1 575,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 111 600,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,55 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Lindt belief sich jüngst auf 25,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at