WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

Lindt-Investition 02.02.2026 10:04:30

SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Lindt-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 02.02.2021 wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lindt-Aktie an diesem Tag 7 955,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,126 Lindt-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.01.2026 auf 11 060,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 390,32 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,03 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Lindt belief sich zuletzt auf 25,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

