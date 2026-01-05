Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Rentables Lindt-Investment?
|
05.01.2026 10:03:53
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Lindt-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Anteile betrug an diesem Tag 8 635,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,012 Lindt-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 11 590,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,22 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 134,22 CHF entspricht einer Performance von +34,22 Prozent.
Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
