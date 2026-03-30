SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Lindt-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lindt-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8 310,00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,012 Lindt-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.03.2026 auf 10 930,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,53 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,53 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lindt eine Marktkapitalisierung von 25,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at