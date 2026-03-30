Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Lindt-Anlage im Blick
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30.03.2026 10:03:40
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lindt-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8 310,00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,012 Lindt-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.03.2026 auf 10 930,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,53 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,53 Prozent.
Jüngst verzeichnete Lindt eine Marktkapitalisierung von 25,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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