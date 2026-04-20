Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Langfristige Investition
|
20.04.2026 10:03:41
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 20.04.2021 wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lindt-Anteile bei 91 400,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Lindt-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,011 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.04.2026 1 170,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 107 000,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,07 Prozent erhöht.
Lindt war somit zuletzt am Markt 24,63 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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