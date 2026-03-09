Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lukratives Lindt-Investment?
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Lindt-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 116 000,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,009 Lindt-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 122 800,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 058,62 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 5,86 Prozent.
Am Markt war Lindt jüngst 28,35 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|134 000,00
|-0,74%
