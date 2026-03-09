SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie Investoren gebracht.

Lindt-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 116 000,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,009 Lindt-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 122 800,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 058,62 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 5,86 Prozent.

Am Markt war Lindt jüngst 28,35 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at